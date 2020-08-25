Розвідка з'ясувала, чим займаються бойовики під час "режиму тиші"

Під час оголошеного на Донбасі перемир'я бойовики "не сидять, склавши руки", а облаштовують свої позиції та мінують території

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані розвідки Міноборони України.

Так, за даними розвідки, терористичні бандформування "ЛДНР" використовують режим тиші уздовж лінії розмежування на Донбасі для зміцнення своїх передових позицій і мінування території.

У Головному управлінні розвідки розповіли, що окупанти на Донбасі також нарощують інженерне обладнання.

"Противник відновлює наявні і будує нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнує додаткові місця для ведення вогню", - йдеться в повідомленні розвідки.

Загарбники також встановлюють мінно-вибухові загородження і мінують ділянки місцевості уздовж доріг, використовуючи для цього протитанкові міни.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі двоє українських військоих підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Бійців ЗСУ забрали в лікарню у задовільному стані. У штабі ООС зазначили, що на місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

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