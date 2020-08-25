На Донбасі отримав поранення морпіх, який відправляв на евакуацію Ярослава Журавля
Як повідомляє Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі військовий волонтер Роман Донік.
"Вчора по зведеннях поранено два морпіхи ВОГом з коптера. За дивним збігом, один з поранених - комбат Римаренко. Той самий, який відправляв евакуації без підтримки і залишив помирати Журавля. Той самий, який брехав старшому начальнику, що Ярослав уже мертвий. Той самий, який брехав що у нього немає відео з живим Журавлем, яке йому скинули відразу. Той самий, по діяльності якого під час евакуацій ведеться слідство. Той самий, який брехав в очі батькам загиблого Журавля", - написав Донік.
Він також зазначив, що поранений морпіх у 2016 році в Пісках "вигадав і оформив собі контузію". При цьому контузія сталася від розриву, "якого ніхто із сусідніх не бачив і не чув".
"Цілком допускаю, що це симуляція або "самостріл", щоб піти від відповідальності, прикриваючись пораненням. Хотілося б, щоб Військова служба правопорядку у Збройних Силах України провела всебічну перевірку факту", - написав Донік.
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Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня українського військового, який двічі кинув групу під час бою. Таким самим орденом посмертно нагороджені і загиблі розвідники, і медик, який пішов витягати пораненого морпіха.
Нагадаємо, відомі нові подробиці трагедії з бійцями ЗСУ під Зайцевим: "Не було ніяких спроб врятувати...".
Також Politeka писала, що загиблого на Донбасі Ярослава Журавля зустрічали живим коридором: на Дніпропетровщині провели в останню путь морпіха-героя.