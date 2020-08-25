На Донбассе получил ранение морпех, отправлявший на эвакуацию Ярослава Журавля

Как сообщает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети военный волонтер Роман Доник.

"Вчера по сводкам ранены два морпеха ВОГом из коптера. По странному совпадению, один из раненых - комбат Рымаренко. Тот самый, который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля. Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав уже мертв. Тот самый, который врал, что у него нет видео с живым Журавлем, которое ему сбросили сразу. Тот самый, по деятельности которого во время эвакуаций ведется следствие. Тот самый, который врал в глаза родителям погибшего Журавля", - написал Доник.

Он также отметил, что раненый морпех в 2016 году в Песках "придумал и оформил себе контузию". При этом контузия произошла от разрыва, "которого никто из соседних не видел и не слышал".

"Вполне допускаю, что это симуляция или "самострел", чтобы уйти от ответственности, прикрываясь ранением. Хотелось бы, чтобы военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины провела всестороннюю проверку факта", - написал Доник.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени украинского военного, который дважды бросил группу во время боя. Таким же орденом посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.

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Напомним, известны новые подробности трагедии с бойцами ВСУ под Зайцевым: "Не было никаких попыток спасти...".

Также Politeka писала, что погибшего на Донбассе Ярослава Журавля встречали живым коридором: на Днепропетровщине провели в последний путь морпеха-героя.