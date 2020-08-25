Таким "героя" мало хто бачив за життя

В окупованому Донецьку увічнили ватажка бойовиків «Гіві", в миру Михайла Толстих

Пам'ятник одному з найкривавіших бойовиків з'явився на Алеї слави в парку імені Ленінського комсомолу, передає Politeka.net з посиланням на інформацію в соцмережах.

Першим про це повідомив телеграм-канал Inside Donetsk, де Гіві назвали "легендарним командиром штурмового батальйону "Сомалі"".

Відзначається, що Толстих тепер сусідить з бюстом Йосипа Кобзона і ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

"Сьогодні на честь перемоги під Іловайськом відкрили погруддя Михайла Толстих. Скульптура незвичайна, Гіві зображений в хвацько надітому шоломі. Таким ми його і пам'ятаємо – відчайдушно сміливим воїном і хоробрим командиром. Нехай таким його шанують і нащадки", – написав у телеграм-каналі ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Донецький блогер і журналіст Денис Казанський прокоментував появу бюста терориста.

"У Донецьку відкрили пам'ятник Гіві. "Спасибі, що захистив Донбас від пенсій і зарплат! Як добре, що тепер доводиться жити в злиденній кримінальній дірі", – сказали вдячні жителі на церемонії відкриття", - підписав він знімок в Twitter.

Коментарі не змусили себе довго чекати:

"А коли відкриють пам'ятник Моторолці (без голови)? Можна забавний пам'ятник залупенити", " зі скульпторами у них теж все погано...", "Гарний пам'ятник, буде де голубам ср*ть", "Це відображає суть цього бантустана: тупий колишній охоронець, який став зрадником, вбивцею і військовим злочинцем", "От і нехай цей злочинець Гіві там стоїть, і поки вони самі "цей сміттєвий муляж" не приберуть - ніяких виборів, ніяких нормалізації і пропусків в Україну не повинно бути, навіть розмова про це абсолютно недоречний!", "І ось цю всю залізобетонну вату хочуть повернути в Україну! Кого ви хочете повернути? З ким і про що Ви там можете домовитися??? Стіна!!! 20 метрів заввишки і забути, як відрізану пухлину. Всім, хто любить Україну, створити умови для переїзду".

Як відомо, Михайло Толстих народився і виріс в Іловайську. У 2014 році він приєднався до проросійських бойовиків Й очолив угруповання "Сомалі". У мережі неодноразово з'являлися відео, як терористи під руковдством Гіві знущалися над полоненими українськими бійцями.

8 лютого 2017 року Гіві був підірваний у своєму кабінеті в Макіївці.

Нагадаємо, на Донбасі самоліквідувався друг Гіві.

Як повідомляла Politeka, угруповання Мотороли і Гіві розташовувалися в церквах МП.

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