Известный боевик наложил на себя руки на Донбассе

Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер и офицер ВСУ Анатолий Штирлиц на своем Telegram-канале.

"Руслан "Беркут" Сааков пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Не боевой. Обстоятельства требуют уточнения, предположительно самоликвидация", - говорится в сообщении.

Сааков принимал участие в военных действиях против украинской армии на Успенке, Саур-Могиле в 2014. Состоит в т.н. «военной полиции ДНР». Отдельный комендантский полк 1 АК ЮВО ВС РФ (в\ч 08816), подполковник. Помощник военного коменданта г. Амвросиевка.

Руслан Сааков по кличке "Беркут" был приближенным к Гиви.





Ранее мы сообщали, что ко Дню независимости Украины с помощью воздушных шариков бойцы ВСУ, которые находятся на передовых позициях, отправили противникам открытки.

"Эти открытки - это, по сути, троллинг. Мы знаем, что День независимости. И не "поздравить" наших врагов мы не могли. И мы специально для них подготовили 3-4 тысячи листовок, запустили на позиции врага", - рассказал военный Владислав с позывным "Борода".

Он подчеркнул, что даже во время перемирия украинские защитники "не сложили руки".

Также мы сообщали, что защитники «русского мира» на Донбассе не выдерживают издевательств со стороны своего же командования и добровольно сдаются ВСУ.

Так, снайпер «ЛНР» был задержан украинскими военными недалеко от линии разграничения.

Сепаратист добровольно сдался, пояснив свое решение «дезертировать» тем, что он не может больше выдерживать произвол и издевательства со стороны командиров.

Напомним, украинцам объяснили, почему война с РФ будет долгой.

Как сообщала Politeka, Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".

Также Politeka писала, что в РФ решили "забрать" себе почти миллион украинцев.