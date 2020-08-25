Таким "героя" мало кто видел при жизни

В оккупированном Донецке увековечили главаря боевиков «Гиви», в миру Михаила Толстых

Памятник одному из самых кровавых боевиков появился на Аллее славы в парке имени Ленинского комсомола, передает Politeka.net со ссылкой на информацию в соцсетях.

Первым об это сообщил телеграмм-канал Inside Donetsk, где Гиви назвали «легендарным командиром штурмового батальона «Сомали»».

Отмечается, что Толстых теперь соседствует с бюстом Иосифа Кобзона и главаря «ДНР» Александра Захарченко.

«Сегодня в честь победы под Иловайском открыли бюст Михаила Толстых. Скульптура необычная, Гиви изображен в лихо надетом шлеме. Таким мы его и помним – отчаянно смелым воином и храбрым командиром. Пусть таким его чтят и потомки», – написал в телеграмм-канале главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Донецкий блогер и журналист Денис Казанский прокомментировал появление бюста террориста.

«В Донецке открыли памятник Гиви. «Спасибо, что защитил Донбасс от пенсий и зарплат! Как хорошо, что теперь приходится жить в нищей криминальной дыре» - сказали благодарные жители на церемонии открытия», – подписал он снимок в Twitter.

Комментарии не заставили себя долго ждать:

«А когда откроют памятник Моторолке (без головы)? Можно забавный памятник залупенить», «Со скульпторами у них тоже всё плохо...», «Хороший памятник, будет где голубям ср*ть», «Это отражает суть этого бантустана: тупой бывший охранник, который стал предателем, убийцей и военным преступником», «Вот и пусть этот преступник Гиви там стоит, и пока они сами "этот мусорный муляж" не уберут - никаких выборов, никаких нормализаций и пропусков в Украину не должно быть, даже разговор об этом совершенно неуместен!», «И вот эту всю железобетонную вату хотят вернуть в Украину! Кого вы хотите вернуть? С кем и о чем вы там можете договориться??? Стена!!! 20 метров высотой и забыть. как отрезанную опухоль. Всем, кто любит Украину, создать условия для переезда».

Как известно, Михаил Толстых родился и вырос в Иловайске. В 2014 году он присоединился к пророссийским боевикам и возглавил группировку «Сомали». В сети неоднократно появлялись видео, как террористы под руковдством Гиви издевались над пленными украинскими бойцами.

8 февраля 2017 года Гиви был взорван в своем кабинете в Макеевке.

Напомним, на Донбассе самоликвидировался друг Гиви.

Как сообщала Politeka, группировки Моторолы и Гиви располагались в церквях МП.

Также Politeka писала, что террористы «ДНР» учат детей, как правильно покончить с жизнью.