Разведка выяснила, чем занимаются боевики во время "режима тишины"

Во время объявленного на Донбассе перемирия боевики "не сидят, сложа руки", а обустраивают свои позиции и минируют территории

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные разведки Минобороны Украины.

Так, по данным разведки, террористические бандформирования "ЛДНР" используют режим тишины вдоль линии разграничения на Донбассе для укрепления своих передовых позиций и минирования территории.

В Главном управлении разведки рассказали, что оккупанты на Донбассе также наращивают инженерное оборудование.

"Противник восстанавливает имеющиеся и строит новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудует дополнительные места для ведения огня", - говорится в сообщении разведки.

Захватчики также устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог, используя для этого противотанковые мины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Бойцов ВСУ забрали в больницу в удовлетворительном состоянии. В штабе ООС отметили, что на месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, беда случилась с морпехом, бросившим сержанта Журавля перед трагедией под Горловкой: что известно.