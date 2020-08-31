Оккупационная власть "ДНР" в очередной раз "порадовала" жителей ОРДЛО

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "ОстроВ".

Так, в самопровозглашенной "ДНР" группе шахтеров на фоне хронической задолженности по заработной плате вместо денег выдали продуктовые наборы.

В так называемой "федерации профсоюзов" рассказали, что всего продовольственные наборы в честь Дня шахтера получили 800 горняков - членов профсоюза работников угольной промышленности", которые работают на украденных у украинских владельцев шахтах.

При этом продукты, которые шахтерам раздавали как награду за тяжелый труд, вручались в торжественной обстановке во время "громких" мероприятий, организованных оккупантами по случаю Дня шахтера.

Как известно, на оккупированных территориях Донбасса наблюдается масштабная и хроническая задолженность по зарплате перед работниками шахт. Официальных данных по этому поводу оккупанты не предоставляют, однако речь может идти о сумме более 1 млрд рублей.

Отметим, что в этом году День шахтера в Украине выпал на 30 августа. Учитывая карантин, праздник прошел довольно тихо на подконтрольных Киеву территориях, однако оккупанты "ЛДНР" по этому случаю устроили концерты, гуляния и ряд торжеств.

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