При цьому з РФ кордони не закриють "ні в якому разі"

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін відмовився відкривати "кордон" з Україною, аргументуючи це поганою епідеміологічною ситуацію в країні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, під час "прямої" лінії ватажок самопроголошеної "ДНР" зробив заяву щодо запуску роботи блокпостів на лінії розмежування з Україною, "ЛНР" і Росією.

"Ми бачимо в Україні мало не щоденні антирекорди за кількістю захворюваності, переповнені лікарні, неконтрольоване поширення COVID. Звичайно ж, це все питання безпеки наших громадян. Тому, поки там ситуація не зміниться, поки не буде позитивної динаміки, мови про повне відкриття кордону бути не може", - сказав ватажок бойовиків.

Відомо, що блокпости на кордоні України з окупованим Луганському також залишаться закритими до поліпшення ситуації з коронавірусом.

При цьому, за словами бойовиків, "закриття кордону з Росією навіть не обговорюється". Тим часом станом на 22 вересня в Росії було підтверджено 1 115 810 випадків захворення на коронавірус, а за останню добу інфекцію виявили одразу у 6215 людей.

Як відомо, самопроголошені "республіки" Донбасу закрили свої "кордони" з Україною навесні в розпал пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.