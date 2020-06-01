Пресс-секретаря «военного командования ДНР» Эдуарда Басурина избили на праздновании дня рождения одного из «полковников республики»

Об инциденте, которые произошел еще пару месяцев назад, рассказал в своем блоге Фашик Донецкий.

По его словам, «полковнику» стукнуло 55 лет, и по этому поводу в ресторане собрались свыше 50 «офицеров ДНР», а также четыре российских куратора. Явился туда с подарком и Басурин.

«А теперь о прекрасном, о том, как басурину настучал по куполу не кто-нибудь, а самый настоящий русский. Это был довольно молодой парень, который для прикрытия использует «паспорт» дыныры с левыми фио, типа местный шахтер и все такое», – пишет блогер.

Выяснилось, что ему не понравился костюм Басурина с погонами «полковника ДНР». Изрядно приняв на грудь, он начал расспрашивать у спикера, за какие заслуги тот обзавелся таким званием. Тот же в свою очередь начал рассказывать о своих военных «подвигах», как проливал кровь за «республику».

«Только это басурин сделал зря, ибо ихтамнет прекрасно знал о том, где «воевал» эдик и как он прятался от малейших звуков боя с такими же, как он, «воинами». Эпичности ситуации добавил тот факт, что среди приглашенных «офицеров» дыныры были те, кто также видел рембу басурина в бою и подтвердил слова ихтамнета», – иронизирует автор.

В результате перепалка между наемником и Басуриным переросла в приглашение «выйти поговорить», где последний вскоре схлопотал кулаком в ухо от «русского брата».

«В итоге эдик пролетел по столу, как летающая тарелка над Донецком с н**рами в лосинах на борту, и даже пошел на таран тарелок и стаканов — разбил своим русскоговорящим телом все то, что мешало полету дынырийского космонавта», – пишет Фашик.

На этом он не упокоился и снова кинулся выяснять отношение с боевиком, однако затем оказалось, что тот прошел все самые горячие точки в России. Поэтому слов не подбирал и между прочим упомнил, что таких, как Басурин, на Кавказе расстреливал за малодушие.

Продолжить разборки россиянину помешали приятели, которые держали его за руки. Басурин же, напуганный и униженный, через 15 минут ретировался из ресторана, сославшись на «занятость». Россиянин же еще долго кричал, что "ишакам пораздавали погоны, армия клоунов ряженых".

Однако он успел вызвать «милицию», которые после выяснения всех обстоятельств составили акт, а затем отправили задиру обратно в Россию, чтобы он в следующий раз не довел дело до конца.

Напомним, российские врачи возмутились отсутствием "премий" за Донбасс.

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