Российские пропагандисты внезапно признали, что Луганская область, которая сейчас находится под контролем оккупантов, – все же украинская территория

Русские СМИ облетела история, которая произошла в Подольске, глее пьяный житель «ЛНР» потушил струей мочи вечный огонь, а местные жители устроили ему самосуд.

Самое интересное, что об этом случае сообщили «Лайфньюз», «Комсомольская правда», «Рамблер» и прочие ресурсы, однако почему-то из гражданина «ЛНР» хулиган вдруг стал украинцем. На этот факт обратил внимание блогер и журналист Денис Казанский, о чем и написал в своем Twitter.

«Шикарная история. Какой-то придурок приехал из «ЛНР» в Подмосковье и помочился на вечный огонь. Вандала поймали, история попала в СМИ. Но для российских пропагандистов хулиган из ЛНР моментально стал «жителем Украины». Это подчеркнули во всех заголовках», – пишет он.

Таким образом российская пропаганда сама же назвала оккупированные территории Украиной. В комментариях пользователи не обошли вниманием «нестыковочку».

«Лёгким движением пера брат-новоросс превращается в злобного украинца. А заметили, как поголовье «народа дамбасса» по упоминаниям в росСМИ снижается прямопропорционально падению нефтяных котировок? Сверхдержава РФ своих не бросает, не…», «Если бы бабушку героически через дорогу перевел, то написали бы, что мальчик приехал с ДНР или ЛНР, а так, конечно же, из Украины, надо же как-то поддерживать уровень ненависти», «Когда воевавшие за «русский мир» на Донбассе подбили в 2014 Боинг М17, тогда росСМИ писали «в небе Украины», а когда писали о боевых действиях, то в том месте Украины уже не было, а были «республики Л/ДНР», «Значит, признают, что Луганск – это Украина», «Большего оскорбления, чем назвать гражданина ЛНР украинцем, и придумать было нельзя!», «На русские скрепи написал», – пишут под публикацией.

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