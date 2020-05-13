Оккупированный Луганск все больше превращается в безжизненную территорию, пригодную разве что для съемок фильмов об апокалипсисе

Как сейчас выглядит украинский город, в который шесть лет назад пришел «русский мир», показал в своем блоге известный белорусский журналист Максим Мирович. Снимки ему прислали его друзья, которые бывают или живут в этом городе.

Он подчеркнул, что «совок», о котором так часто бредят пропагандисты, продолжает уничтожать людей, города и страны, а спонсоры и подстрекатели «новороссий» являются сталинистами. Финансируемые кремлевским режимом, они ведут войну с цивилизацией.

На фото, опубликованных автором, упадок Луганска представлен во всей своей неприглядной правде.

«До 2014 года город Луганск был среднестатистическим украинским городом и весьма неплохо развивался, но потом туда пришли путинские боевики, которые попытались отторгнуть город от Украины — результатом чего стали тысячи погибших, сотни тысяч беженцев и миллионы разорённых людей. Современный Луганск представляет собой мёртвый город-антиутопию, в котором можно снимать очередные выпуски фильма «Чернобыль» или «Я легенда». Впрочем — снимать будет проблематично, потому что любого человека с камерой "службы безопасности ЛНР" могут отправить «на подвал» — нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год», – написал Мирович.

С приходом оккупантов несколько предприятий, которые давали горожанам работу и зарплату, остановились. Многие заводы вообще распилили на металл у везли в Россию. Такую участь сейчас как раз переживает бывший завод имени Ленина, который пилят даже по ночам.

Те же, что каким-то чудом еще работают, отравляют все вокруг, в том числе и водоемы.

Маршрутки навевают дикую тоску, поскольку это железные коробки на колесах с ржавым салоном и порванными сидениями. Не мылись и не ремонтировались они лет шесть, наверное.

Не обошла печальная участь и местные медучреждения. Так, городская больница №5, в которой до 2014 года лечились тысячи людей и работали частные кабинеты, нынче закрыта. Там, где раньше суетились врачи, теперь господствуют мародеры.

Кстати, отмечает автор, эта больница является точной копией припятской МСЧ-126. Правда, елси там упадок – результат крупнейшей катастрофы, то в Луганске довести все до такого состояния помогли сами жители и «освободители».

Зайдя в луганские магазины, многие переживают дежавю: подобная картина была в советское время. Хотя голода в городе нет, полки магазинов до боли напоминают ассортимент магазинов времен «совка»: один вид товара укладывают на целую полку, чтобы полки не казались пустими. Тут есть соль, сода, мюсли, крупы, местами овощи. А вот чего действительно полно, так это дешевого алкоголя.

А вот кадры того, как работает городская инфраструктура и чем живет освобожденный город в целом.

Напомним, оккупанты превратили Донецк в город-призрак.

Как сообщала Politeka, оккупанты готовят масштабную провокацию на Донбассе.

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