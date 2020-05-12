Раньше на этих улицах кипела жизнь...

Некогда многолюдный и шумный Донецк превращается в город-призрак

Даже 9 мая, в день, который местные жители всегда праздновали с размахом, бывший мегаполис поразил пустотой. Соответствующие фото опубликовал в своей колонке на OBOZREVATEL блогер Фаш*к Донецкий.

«Этот город русские и коллаборанты превращают в задрыпинск, в провинцию рф. От прежнего лоска города остался разве что стадион, все остальное или разворовано, или режется на металл, или скоро будет вывезено на россию», – пишет автор.

Он добавил, что всего за несколько сотен метров от Донбас-Арены находится военная база «ДНР» с тяжелым вооружением, среди которого – танки и системы залпового огня «Град».

На снимках – практически безлюдные улицы некогда города-миллионника, принимавшего Евро-2012.

«Обратите внимание на огромное количество счастливых людей на улицах и доллары на асфальте. Ой, не так написал - фото сделал агент сбУ, который специально бегал по Донецку и снимал так, чтобы не видно было людей. Так где же люди, особенно те, кто делали картинку для рос сми, фанаты недореспублики?», – иронизирует он.

Все объясняется просто.

«А эти лицемеры сидят по домам. Часть уехала к Хунте, когда увидела, во что превратился регион, часть уехала на россию. Обычные же цивильные ватаны, которые в 2014-м году рвали горло на камеры рос тв, работают тупо за еду по состоянию на сейчас и считают зарплату таджика в москве пределом мечтаний», – пояснил он.

По словам автора, жителям плевать на день в календаре, поскольку главным заданием стало выживание.

«Эпилог. РФ производит только г*вно и войну, это я вам как житель оккупированного рф Донецка говорю. Конец», – подытожил свой рассказ блогер.

Напомним, пропагандисты «ДНР» обвинили Украину в начале конфликта на Донбассе.

Как сообщала Politeka, дети приехали из Луганска в Киев и ошеломили сказанным.

Также Politeka писала, что жителям ОРДЛО предложили вечную украинскую пенсию.