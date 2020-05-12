За шесть лет после «референдума» в «Л/ДНР» оккупанты умудрились безбожно перекрутить историю

В сюжете, посвященном этому «знаковому» событию, пропагандистский телеканал «Юнион» в «ДНР» сообщил, что, когда проходил референдум, об отделении Донбасса от Украины «и речи не было». Мол, жители хотели добиться автономии и самим выбирать.

«Но условия изменились Украина отправила танки и солдат против мирных жителей. Конфликт обрел черты вооруженного», – вещает закадровый голос.

Отрывок сюжета опубликовал в своем Twitter донецкий журналист и блогер Денис Казанский, разнеся в пух и прах ложь пропагандистов.

«Утверждается также, что «Украина отправила танки и солдат против мирных жителей». «Мирные жители» - это россияне Гиркин, Безлер, Хмурый, Моторола и Бабай», – написал он в комментарии под видео.

В программе к 6-летию ДНР на канале "Юнион" говорят, что на референдуме 2014 речи не было про независимость от Украины. Только про автономию.



Про присоединение к РФ - вообще ни слова. Хотя именно этим людей тогда и завлекали на участки



Смотрю там оруэлловщина на полную катушку pic.twitter.com/wosxYhi3vI — Денис Казанський (@den_kazansky) May 12, 2020

Его поддержали и другие пользователи, опубликовав фотографии, на которых жители Донбасса с плакатами «Путин, введи войска», а также с российскими триколорами на улицах украинских городов.

«Да!) И флаги наши срывали, а вешали аквафреши – абсолютная случайность», «Ложь - это главная скрепа русского мира», «Их уже не излечить, там все запущено», «Я помню, как в уши надули, что 11 – референдум о «независимости», а 18 будет о «присоединении к России», а также были те, кто ходил на избирательные участки 18 и не понимал, как так, а где же референдум о присоединении к росиянии))», «Именно так и было. Референдум на 18-е отменили, потому что пришла отмашка. Его на самом деле никто не собирался проводить - только использовали для поощрения в участии 11-го», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что, по мнению блогера Кирилла Сазонова, Донбасс потерян для Украины на долгие годы, потому что Россия если и вернет его, то только на своих условиях.

Напомним, Мухарский озвучил важную причину потери территорий Украины.

Как сообщала Politeka, Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Также Politeka писала, что Невзоров рассказал, как Украине тихо и спокойно вернуть Донбасс.