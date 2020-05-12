Украинский писатель и художник Лесь Подервянский рассказал, почему президент РФ Владимир Путин захватил Крым

По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин оккупировал украинский Крым из-за своей жадности.

Об этом он заявил на телеканале ATR, отметив, что "Украине нужно помогать россиянам делать ошибки" (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

Лесь Подервянский

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"Это кацапская жадность и не от большого ума это все делается. Почему-то есть люди, которые говорят, что вот там сидят такие мудрые, они все просчитывают. Они все очень плохо считают. Буквально каждый их шаг — это в штангу. Они отобрали Крым, но потеряли Украину. Очень умный поступок", — отметил он.

Также Подервянский высказал убеждение, что все в конфликте Украины и России идет так, как нужно.

"Нужно помогать делать им (России - прим.ред.) как можно больше ошибок, они идут с завязанными глазами к большущей яме", — заключил писатель.

Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский резко высказался о пороках россиян.

Он считает, что россияне унижают других исключительно ради самоутверждения, ошибочно полагая, что это путь к уважению, ведь им изначально присуще гипертрофированное высокомерие и надменность.

Публицист отметил, что жители России не способны воспринимать реальность, поэтому им комфортнее жить в мире лжи и иллюзорных вещей, а это мешает им вести себя рационально.

Напомним, что  Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.