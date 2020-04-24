Украина получит обратно и Крым, и Донбасс

Такое мнение в интервью «112.ua» озвучил российский публицист и журналист Александр Невзоров.

По его словам, Россия не имеет ни кадровых, ни финансовых возможностей тянуть этот груз.

«На примере Донбасса мы видим, что это все замышлялось как красивая романтическая история распространения русского мира. Но, опять-таки, все уперлось в то, что нет исполнителей этой идеи русского мира, и вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто урки, просто уголовники разной степени романтичности, не способные ни на что, кроме как террором удерживать ситуацию, забивать подвалы трупами», – пояснил он.

Невзоров подчеркивает, что все это не может продолжаться долго. Так, по его мнению, Донбасс закончится естественным способом. Рано или поздно главари боевиков потребуют у Украины или у России «миллион долларов, ящик водки, блондинку в чулках и вертолет».

«Просто на этом все закончится, точно так же, как всегда это заканчивается у террористов», – резюмировал журналист.

Ранее Невзоров говорил о том, что агрессия Владимира Путина обошлась Донецкой и Луганской областям, а также контролируемой официальным Киевом территории гибелью 20 тысяч человек.

«Беспокойство о падежах, правильности отглагольных конструкций, прилагательных и вообще о русском языке Донбассу обошлось в 20 тысяч трупов. Потому что, если вы помните, с чего начиналась эта милая история, – она начиналась с беспокойства о русском языке и о притеснениях этого языка на территориях Донбасса, в частности в Украине», – подчеркнул он.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.