Звезда фильма "Мастер и Маргарита" Олег Басилашвили считает, что сепаратисты должны сложить оружие и остановить войну на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, российский актер высказал такое мнение во время интервью российским СМИ.

Олег Басилашвили считает, что террористы должны сделать первый шаг к урегулированию конфликта и сдаться на милость защитников Украины. По его мнению, уже пора завязывать с боевыми действиями и переходить к конструктивному диалогу. Артист также осудил кровожадность оккупантов.

"Надо прекратить эту бойню. На месте повстанцев я бы вышел на высокий холм, взял бы в руки оружие, положил его на землю и закричал: «Братцы, все! Мы прекращаем стрельбу. Прекращайте и вы тоже. Давайте сядем, поговорим…». А умение нажимать на гашетку и испытывать сексуальное удовлетворение от того, что ты убил человека – это, знаете ли, не геройство, а преступление", - заявил Олег Басилашвили.

Актер поделился, что сам во время Второй мировой войны был беженцем из Москвы. Тогда было понятно, кто и за что сражается, но теперь ему непонятна мотивация сепаратистов. Она также предположил, что боевикам кто-то помогает.

Во время интервью Олег Басилашвили вступился за украинских военных. По словам артиста, они атакуют исключительно оккупационные войска, а мирные жители Донбасса иногда страдают по-случайности:

"Они бомбят не гражданское население, а только тех, кто с ними сражается, какие-то внутренние войска в этих Донецкой и Луганской республиках. Мирные люди просто попадают под огонь, к большому несчастью…".

Басилашвили посетовал, что ситуация его очень огорчает. Он уверен, что своими агрессивными и незаконными действиями Россия навсегда поссорилась с Украиной:



"Все это вызывает у меня очень неприятные мысли. Зачем нам это надо? Мы, благодаря присоединению Крыма, вместо брата и друга, который рядом с нами, уже приобрели злого врага – на все века".

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