Главарь «ДНР» Денис Пушилин вынужден был в срочном порядке сглаживать скандал, который спровоцировал своим заявлением спикер «военного командования» Эдуард Басурин

Как известно, боевик заявил, что «ДНР» ничего не должна российским наемникам и местным «ополченцам», которые воевали в первой волне против Украины, передает Politeka.net.

Это прозвучало в эфире телеканала «Оплот» и вызвало возмущение «защитников», которые рассчитывали на материальную помощь за участие в боях за Донбасс.

#Басурин: Человек, который в 14м году взял оружие защищать своих родных, Родину, религию. Мы теперь обязаны ему за это, что он взял оружие? Тогда зачем он его брал? Если за это ты просишь материальное вознаграждение, то нахрена ты, вообще, шёл? https://t.co/P7HsguncJO pic.twitter.com/9qbQ3qPaJR — Necro Mancer (@666_mancer) June 24, 2020

В свою очередь Пушилин поспешил заверить, что все, кто воевал, не будут забыты, о чем сообщил в своем телеграмм-канале.

«Гарантированная социальная защита военнослужащих и членов их семей для нас в приоритете. Ведется работа по внесению изменений в ряд основополагающих законов, регламентирующих эту сферу. Уже в этом году планируется начать выплату пенсий военнослужащим. Сформирован и перечень вооруженных формирований, служба в которых дает основания претендовать на получение статуса участника боевых действий. На данный момент отрабатывается механизм рассмотрения обращений и определяются источники финансирования программы, а также возможные сроки начала ее реализации», – написал он.

Более того, марионетка Кремля пообещал подсобить террористам с деньгами на протезирование утраченных во время боевых действий конечностей.

«После полного заживления ран протезирование будет проведено у нас в Республике», – заверил он по итогам визита в травматологический центр, где лежат трое представителей «народной милиции», получившие тяжелые ранения.

Как известно, сам главарь «ДНР» на жизнь в «республике» не жалуется. Он обитает в одном из самых красивых и богатых домов Донецка, отжатом у местного бизнесмена, который тот строил для себя и своей семьи.

Напомним, главарь «ДНР» Пушилин выдал планы для «победы» над Украиной.

Как сообщала Politeka, ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.