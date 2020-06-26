Главарь «ДНР» Денис Пушилин вынужден был в срочном порядке сглаживать скандал, который спровоцировал своим заявлением спикер «военного командования» Эдуард Басурин
Как известно, боевик заявил, что «ДНР» ничего не должна российским наемникам и местным «ополченцам», которые воевали в первой волне против Украины, передает Politeka.net.
Это прозвучало в эфире телеканала «Оплот» и вызвало возмущение «защитников», которые рассчитывали на материальную помощь за участие в боях за Донбасс.
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В свою очередь Пушилин поспешил заверить, что все, кто воевал, не будут забыты, о чем сообщил в своем телеграмм-канале.
«Гарантированная социальная защита военнослужащих и членов их семей для нас в приоритете. Ведется работа по внесению изменений в ряд основополагающих законов, регламентирующих эту сферу. Уже в этом году планируется начать выплату пенсий военнослужащим. Сформирован и перечень вооруженных формирований, служба в которых дает основания претендовать на получение статуса участника боевых действий. На данный момент отрабатывается механизм рассмотрения обращений и определяются источники финансирования программы, а также возможные сроки начала ее реализации», – написал он.
Более того, марионетка Кремля пообещал подсобить террористам с деньгами на протезирование утраченных во время боевых действий конечностей.
«После полного заживления ран протезирование будет проведено у нас в Республике», – заверил он по итогам визита в травматологический центр, где лежат трое представителей «народной милиции», получившие тяжелые ранения.
Как известно, сам главарь «ДНР» на жизнь в «республике» не жалуется. Он обитает в одном из самых красивых и богатых домов Донецка, отжатом у местного бизнесмена, который тот строил для себя и своей семьи.
Напомним, главарь «ДНР» Пушилин выдал планы для «победы» над Украиной.
Как сообщала Politeka, ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.
Также Politeka писала, что боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.