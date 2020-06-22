На оккупированном Донбассе придумали новый способ, как повысить градус напряжения среди населения

Главарь «ДНР» Денис Пушилин поставил условие для пересечения жителями ОРДЛО границы с Украиной, передает портал «Остро».

Он разродился новым «указом». Согласно которого, проживающие в «ДНР» граждане будут выпускаться на подконтрольную властям Украины только после письменного заявления об отказе от возвращения обратно до окончания пандемии COVID и улучшения эпидемической ситуации.

Кроме того, выезд людей из «ДНР» может осуществляться только через КПВВ «Еленовка». Украина же не открыла свой контрольный пункт въезда/выезда в Новотроицком. Таким образом, дорожный коридор, через которые боевики «ДНР» в провокационных целях, якобы, готовы выпускать местных жителей, остается заблокированным для проезда.

Отметим, что после введения такого ограничения сотни пенсионеров из «республики» не смогут получить украинскую пенсию, и вполне вероятно, что недовольство ситуацией приобретет серьезные масштабы. Вот только в чью сторону направят свой гнев жители «ДНР», подогретые пропагандой, догадаться нетрудно.

В СМИ отмечается еще один момент при выборе КПВВ для выезда. Дело в том, что в Еленовке оккупанты установили огромный знак «Россия», который особенно хорошо будет смотреться на новостийных каналах российских пропагандистов.

Ранее мы писали о том, что жители оккупированного Донбасса неожиданно обратились к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой. Они просят «вмешаться в ситуацию, сложившуюся в «Луганской народной республике» (в оригинале без кавычек, – ред.) в связи с игнорированием и нарушением прав трудящихся шахт «Никонор-Новая», «Комсомольская», «Партизанская», «Молодогвардейская»

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.