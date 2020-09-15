На окупованій території Донбасу намагаються посилити контроль над бойовиками, щоб попереджати спроби дезертирства в лавах терористів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Так, за даними української розвідки, співробітники так званих міністерств внутрішніх справ російських окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР" під кураторством ФСБ РФ здійснюють заходи зі створення єдиної бази біометричних даних (дактилоскопічного обліку) бойовиків.

Зазначається, що дактилоскопіюванню підлягатиме весь особовий склад з’єднань і частин окупантів, за винятком кадрових військовослужбовців ЗС РФ, які відряджені на окуповані території Донбасу.

У подальшому, як повідомляє українська розвідка, створена база буде використовуватись російськими спецслужбами для ідентифікації осіб при спробі несанкціонованого залишення тимчасово окупованої території та встановлення причетності до скоєння злочинів.

Крім того, як повідомляють в Міноборони, командування ЗС РФ посилює контроль за діяльністю бойовиків в "ДНР" і "ЛНР". Зокрема, з 12 вересня в лавах терористів триває робота комісії штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з перевірки питань бойової та мобілізаційної готовності, укомплектованості особовим складом.

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