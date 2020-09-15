На окупованій території Донбасу намагаються посилити контроль над бойовиками, щоб попереджати спроби дезертирства в лавах терористів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Так, за даними української розвідки, співробітники так званих міністерств внутрішніх справ російських окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР" під кураторством ФСБ РФ здійснюють заходи зі створення єдиної бази біометричних даних (дактилоскопічного обліку) бойовиків.

ДНР ЛНР ОРДЛО ООС ВОЙНА

Зазначається, що дактилоскопіюванню підлягатиме весь особовий склад з’єднань і частин окупантів, за винятком кадрових військовослужбовців ЗС РФ, які відряджені на окуповані території Донбасу.

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У подальшому, як повідомляє українська розвідка, створена база буде використовуватись російськими спецслужбами для ідентифікації осіб при спробі несанкціонованого залишення тимчасово окупованої території та встановлення причетності до скоєння злочинів.

боевики, Донбасс

Крім того,  як повідомляють в Міноборони, командування ЗС РФ посилює контроль за діяльністю бойовиків в "ДНР" і "ЛНР". Зокрема, з 12 вересня в лавах терористів триває робота комісії штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з перевірки питань бойової та мобілізаційної готовності, укомплектованості особовим складом.

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