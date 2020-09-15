На оккупированной территории Донбасса пытаются усилить контроль над боевиками, чтобы предупреждать попытки дезертирства в рядах террористов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, по данным украинской разведки, сотрудники так называемых министерств внутренних дел российских оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" под кураторством ФСБ РФ осуществляют мероприятия по созданию единой базы биометрических данных (дактилоскопического учета) боевиков.

Отмечается, что дактилоскопированию будет подлежать весь личный состав соединений и частей оккупантов, за исключением кадровых военнослужащих ВС РФ, которые на оккупированных территориях Донбасса находятся "в командировке".

В дальнейшем, как сообщает украинская разведка, созданная база будет использоваться российскими спецслужбами для идентификации лиц при попытке несанкционированного оставления временно оккупированной территории и установления причастности к совершению преступлений.

Кроме того, как сообщают в Минобороны, командование ВС РФ усиливает контроль за деятельностью боевиков в "ДНР" и " ЛНР". В частности, с 12 сентября в рядах террористов продолжается работа комиссии штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ по проверке вопросов боевой и мобилизационной готовности, укомплектованности личным составом.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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