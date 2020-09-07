Пушилін занадто багато на себе бере

Ватажок " ДНР " Денис Пушилін не виконав погроз атакувати позиції Збройних сил України на Донбасі

Кілька днів тому ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули, але не зробив цього.

Про це на своїй сторінці в Facebook передавати журналіст Юрій Бутусов, пояснивши, чому ватажок не став втілювати свої погрози в реальність.

"Ватажок "ДНР" Пушилін не виконав власну загрозу. Командування операції Об'єднаних сил і комбат Вадим Сухаревський приготувалися до зустрічі, але ворог (бойовики - прим. ред) злякався наслідків початку активних бойових дій і відповідної реакції української армії", – зазначив він.

За словами Бутусова, 503-й батальйон морської піхоти ЗСУ продовжує займати всі позиції на підступах до Горлівки, які противник вимагав залишити. Морпіхи зберігають високу бойову готовність.

Нагадаємо, що причиною анонсованих обстрілів Пушилін назвав нібито порушення українською стороною домовленостей, досягнутих 22 липня щодо режиму тиші.

Пушилін стверджував, що бойовики вимагали від ЗСУ закопати траншеї, які були вириті бійцями нібито після 22 липня, а потім ще й попереджали, що «мають повне право» усунути «зазначені порушення самостійно».

Ватажок окупантів додав, що очікував вимог, але не отримав від української сторони підтвердження.



Нагадаємо, командир бойовиків розповів про бажання розстріляти Гіркіна.

Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР", Пушилін пішов наперекір Басуріну.

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.