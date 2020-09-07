Пушилин слишком много на себя берет

Главарь "ДНР" Денис Пушилин не выполнил угроз атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе

Несколько дней назад главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули, но не сделал этого.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, пояснив, почему главарь не стал воплощать свои угрозы в реальность.

"Главарь "ДНР" Пушилин не выполнил собственную угрозу. Командование Операции Объединенных сил и комбат Вадим Сухаревский приготовились к встрече, но враг (боевики - прим.ред) испугался последствий начала активных боевых действий и ответной реакции украинской армии", – отметил он.

По словам Бутусова, 503-й батальон морской пехоты ВСУ продолжает занимать все позиции на подступах к Горловке, которые противник требовал оставить. Морпехи сохраняют высокую боевую готовность.

Напомним, что причиной анонсированных обстрелов Пушилин назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Пушилин утверждал, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно».

Главарь оккупантов добавил, что ожидал требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.



Напомним, командир боевиков рассказал о желании расстрелять Гиркина.

Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.