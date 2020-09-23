При этом с РФ границы не закроют "ни в коем случае"

Главарь "ДНР" Денис Пушилин отказался открывать "границу" с Украиной, аргументируя это плохой эпидемиологической ситуацией в стране

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, во время "прямой" линии главарь самопровозглашенной "ДНР" сделал заявление о запуске работы блокпостов на линии разграничения с Украиной, "ЛНР" и Россией.

"Мы видим в Украине чуть ли не ежедневные антирекорды по количеству заболеваемости, переполненные больницы, неконтролируемое распространение COVID. Конечно же, это все вопрос безопасности наших граждан. Поэтому, пока там ситуация не изменится, пока не будет положительной динамики, речи о полном открытии границы быть не может", - сказал главарь боевиков.

Известно, что блокпосты на границе Украины с оккупированным Луганском также останутся закрытыми до улучшения ситуации с коронавирусом.

При этом, по словам боевиков, "закрытие границы с Россией даже не обсуждается". Между тем по состоянию на 22 сентября в России было подтверждено 1 115 810 случаев заболевания коронавирусом, а за последние сутки инфекцию обнаружили сразу у 6215 человек.

Как известно, самопровозглашенные "республики" Донбасса закрыли свои "границы" с Украиной весной в разгар пандемии коронавирус.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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