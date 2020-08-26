У Мінську влада почала влаштовувати провокації в житлових районах міста

Про один з таких випадків повідомляється в Twitter білоруських новин "Чай з варэннем".

"Групи молодих людей приїжджають серед ночі, включають "Перемен", п'ють, б'ють пляшки. Вчора розмалювали машину колишньому ведучому Євгену Перлыну. Жителі кварталу вже запропонували скинутися на охорону району і на ремонт машини", – йдеться в повідомленні.

Тут же – фото провокаторів й автомобіля ведучого, на капоті якого намальований червоно-білий прапор.

Перлын був ведучим новин і передачі "Макаєнка, 9" на каналі "Білорусь 1", проте він звільнився з роботи, коли почалися протести. Що стало причиною такого рішення, він пояснювати не став. Найцікавіше, що він відомий своєю підтримкою провладних поглядів і цим привертав увагу користувачів у соцмережах. У своїх коментарях екс-ведучий нерідко висловлював схвалення діям влади.

Тим не менш, інцидент з провокаціями викликав широкий резонанс, зібравши десятки коментарів під публікацією.

"Все в кращих традиціях НКВС-КДБ. Так вони в 40-ті роки чинили і в Україні. Тільки там різали і вбивали людей під виглядом воїнів УПА", "так працюють російські політтехнологи", "нічого у них не змінилося ще відтоді, як чекісти в 50-их роках у форму УПА вбиралися", "до білоруських силовичків, схоже, приставили російського політтехнолога", "опозиції потрібно організовуватися в такі ж групи, щоб протистояти провокаторам. Їх потрібно ловити і записувати одкровення для соцмереж. Клин клином вибивають", - зазначають користувачі.

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