В Беларуси люди разделились на два лагеря: те, кто поддерживают действующего президента Александра Лукашенко, и те, кто на противоположной стороне

Как ведут себя представители этих лагерей, наглядно показал журналист Алексей Романов, а соответствующее видео опубликовали в блоге «Усы Пескова» в Twitter.

На кадрах – колона граждан, которые идут в поддержку Лукашенко. У них в руках красно-зеленые флаги, люди угрюмые и не горят желанием раскрывать цель своего участия в митинге.

Романов отмечает, что люди идут на публичное мероприятие, поэтому для них не составит труда объяснить, почему именно они приехали поддержать президента. Однако те отводят глаза в сторону и уходят от ответа. Чуть поодаль сотрудник завода «Беларусьнефть» раздает приехавшим флажки, с которыми те дальше идут на площадь.

- Почему вы идете на митинг за Лукашенко?

- …

- А вы?

- …

- Ну а вы?

- Потому что он лучший в мире президент

- Круто, а можете представиться?

- Коля pic.twitter.com/SzZqJZ6G0H — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 26, 2020

Совершенно иная ситуация с участниками «антилукашенковского» митинга. Люди с удовольствием рассказывают, что они идут бороться за свои права и голоса. Среди них – и учителя, которые вышли против режима, и которые не боятся говорить о своих взглядах на камеру.

«Хорошие люди - против Лукашенко», «А вы заметили: кто за Лукашенко, их специально привезли и им раздавали флажки, а кто против – они сами уже шли со своими», «Молодец Романов, нагладно показал недовольные мрачные лица насильно согнанных людей в поддержку Лукашеску и показал добрых и весёлых белорусов, которые отстаивают свои права», «Если даже учителя в антилукашенковской колонне, то, выходит, за Лукашенко идёт колонна семей силовиков, больше некому», «Яркий показатель искренности народа идущего за свободу и с другой стороны людей идущих по принуждению», «Вот что бывает когда лукашенские боты выходят на улицы без методичек», «Гонят стадо пастухи, им общаться не с руки!», – реагируют в комментариях.

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