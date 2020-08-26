Россия активно ввязалась в борьбу за Беларусь, и в Кремле играют за Лукашенко, который, по их виденью, отстаивает «русский мир»

Такое мнение выразил в своем видеоблоге журналист УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По его словам, параллели между Украиной 2014 года и нынешней Беларусью не случайны.

Так, в РФ в том, что происходит в Беларуси, традиционно винят Запад. Как доказательство, Цимбалюк привел отрывки выступления главы российского МИД Сергея Лаврова на форуме «Территория смыслов» перед студентами университетов, которые готовят силовиков.

Топ-чиновник на полном серьезе говорит о том, что Запад пытается внести раздрай в отношения РФ и Беларуси, обвиняя в попытке воссоздания Советского Союза, и уверен: все намерения Запада сводятся к тому, чтобы сорвать «мирное течение» ситуации в Беларуси, сделать его насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий.

«И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Беларусь расчертить и предлагают при этом свое посредничество, конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но вот когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, когда все было на Украине, когда западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров», – заявил Лавров.

В свою очередь Цимбалюк не удержался от иронии:

«Наверное, Запад виноват, что Александр Григорьевич вместе с Колей бегают по Минску с автоматами. Складывается впечатление, что они отбиваются от внешней агрессии? Нет, их напрягает их собственный народ».

Он подчеркнул, что в Кремле уже объявили, что Лукашенко– это хорошо, а Тихановская – это НАТОвское зло в юбке. Так, российские власти внимательно изучили сайт Светланы и обратили внимание, что она свои заявления все чаще делает на английском языке, а это «о многом говорит»:

«Главный адресат находится в западном направлении и, возможно, цель подобного хода – не дать западным странам успокоиться и заставить их продолжать теребить эту ситуацию», – поведал Лавров.

Более того, он возмутился, что в программе кандидата были такие пункты как выход из Союзного государства, Евразийского экономического союза и планы о вхождении в ЕС и НАТО.

Дошло до того, что главный дипломат России заявил о том, что Беларуси граждан притесняют тем, что происходит «белорусизация жизни страны за счет внедрения искусственного белорусского языка, где будет вытеснен русский язык». Как известно, языковой вопрос и «притеснение россиян» были одними из главных тем антиукраинской пропаганды в свое время.

«Логика Кремля очень понятна: для них действительно что Украина, что Беларусь. Но мы себя отстояли, Украина никуда не денется, а вот вызов перед белорусами стоит, и эта история еще не закончена», – подытожил Цимбалюк.

Напомним, Лукашенко намекнул, чем закончится попытка его свержения.

Как сообщала Politeka, Лукашенко придумал, как отомстить неугодным белорусам: "В духе 1937-го года".

Также Politeka писала, что российские пропагандисты выпустили эпичный ролик о "воине света" Лукашенко.