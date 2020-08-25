Президент Беларуси Александр Лукашенко решил показать, кто в стране «отец нации»

Российские пропагандисты с «Первого канала» создали ролик продолжительностью 157 секунд, в котором показали, что никто, кроме Лукашенко, не может удержать Беларусь от краха, передает «Диалог.UA».

«Выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее», – такими словами главы государства начинается эта запись.

В видео заявления президента о несокрушимости его власти перемежаются с кадрами ОМОНа в центре Минска. Тут же можно увидеть, как он с автоматом выходит из вертолета, а рядом с ним – 15-летний сын Николай в бронежилете и каске.

«Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх дном перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться, и дать нам навести порядок», – заявляет он.

«Я хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибается! У власти есть на кого опереться. Мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует», – звучат в видео заверения.

Пропагандисты добавили сюда слова Лукашенко о том, что ни он, ни его дети никуда из Беларуси не убегут, а закончили пафосный ролик словами президента о том, что Беларусь «любимая, а любимую не предают».

Видео вышло целиком в духе лучших пропагандистских традиций, где президент представлен «спасителем», ОМОН – надежной защитой от беспредела, а мирные протестующие – злейшими врагами.

Напомним, Лукашенко придумал, как отомстить неугодным белорусам.

Как сообщала Politeka, Тихановская ошеломила заявлением об оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Лукашенко выдал порцию бреда об украинцах и оккупации части Беларуси.