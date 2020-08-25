Главное для Александра Лукашенко - не допустить новых столкновений полиции с демонстрантами

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил известный российский социолог Игорь Эйдман, передает Politeka.

По его словам, Лукашенко боится, что каратели могут дрогнуть и не решатся стрелять в народ. Поэтому, считает Эйдман, президент РБ и пытается нагнать страх на протестующих.

"Белорусская революция сможет победить только, если восставшие перейдут в наступление. Тогда есть шанс, что силовики отступят или даже частично перейдут на их сторону. Иначе Лукашенко дождется неминуемого спада движения и устроит террор в духе 37-го года", – предупреждает эксперт.

Таким образом, считает Игорь Эйдман, он отомстит белорусам за собственный унизительный страх перед ними.

Также он высказал предположение, что митингующие белорусы не могут сохранить активность на долгое время.

"Если революция не может победить, она заканчивается апатией населения, многолетней реакцией и террором власти. Иного в истории еще не случалось", – добавил Эйдман.

Politeka сообщала, что Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел новых виновников в том, что происходит в стране последние полторы недели. Он уверен, что массовые протесты после выборов 9 августа, на которых он якобы набрал свыше 80%, организовали США. Политик на полном серьезе заявил, что иностранцы «готовили эту вот заварушку», а Россия боялась потерять Беларусь.

«Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», – цитирует источник слова президента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил принять жесткие меры для защиты страны. Лукашенко уверен, что его оппоненты делают все возможное, для того чтобы ослабить страну, а угроза идет от НАТО.

"Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - заявил он.

Также Лукашенко считает, что история в Беларуси напоминает "цветные революции".

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