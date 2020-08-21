Если митингующие в Беларуси будут протестовать только аплодисментами, власть они не получат

Такое мнение в интервью УНН озвучил украинский журналист Роман Скрыпин, передает Politeka.

По его словам, для того, чтобы Александр Лукашенко сложил смои полномочия, он должен увидеть реальную силу в протестующих белорусах.

Пока же, констатировал Скрыпин, белорусский президент отступать не собирается. Поэтому, убежден журналист, власть у Лукашенко надо отбирать, так как добровольно он ее не отдаст.

"Это должно быть давление и Лукашенко должно быть страшно. Только тогда он отдаст власть. По-другому он ее не отдаст. Можно ходить, хлопать в ладони... Белорусы гордятся тем, что все вышли на улицу. Молодцы! А дальше? Какая цель, какой результат должен быть?", – задал риторический вопрос Роман Скрыпин.

Белорусы, убежден журналист, обязаны "надавить" на парламент своей страны, чтобы тот признал нелегитимным Александра Лукашенко и назначил новые выборы.

Politeka писала, что в Беларуси сторонники так называемой "Витебской народной республики" ждут "русскую осень". Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своем Telegram-канале.

В сообщении "ВНР" отмечается, что в Витебске и других городах восточной Беларуси проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко.

"Мы не призываем туда идти, но заметно лишь то, что Беларусь пошла по украинскому сценарию, но мирные протесты, как в Армении", - говорится в сообщении. При этом сепаратисты "ВНР" прогнозируют "закат Беларуси".

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало уверен, что дни Александра Лукашенко на посту главы республики сочтены. Такое мнение оппозиционер, который вынужден был уехать из страны, озвучил на онлайн-пресс-конференции.

По его словам, сейчас в Беларуси нет реальных лидеров оппозиции, которые могли бы повести за собой людей и противостоять президенту, победу которого многие ставят под сомнения. Именно поэтому Лукашенко действует такими же методами, какие использовали в свое время латино-американские режимы в 70-80-ых годах.

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