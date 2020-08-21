В Беларуси не прекращаются протесты против результатов президентських виборов, которіе достоялись 9 августа

В столкновениях с силовиками пострадали уже немало людей, а министр обороны Беларуси Виктор Хренин не исключил, что военные будут применять оружие против протестующих. Об этом стало известно после того, как белорусское издание «Наша Нива» опубликовало запись закрытой встречи министра с силовиками.

Среди прочего Хренин заявил:

«Нас призывают, в том числе и Тихановская: «Не выполняйте преступные приказы». Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный — мы люди военные».

Министр сравнил армию с часовым, который придерживается устава:

«Если после предупреждения нарушитель продолжает движение, часовой обязан сделать предупредительный выстрел вверх. Чтобы мы не сделали выстрел на поражение. Но если будет продолжать дальше, то мы его сделаем. Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового».

Глава Минобороны РБ также не исключает сценария, при котором страна может оказаться в состоянии гражданской войны, и призывает тех, кто сомневается, уйти сейчас.

Заявление министра уже обсудили в соцсетях. Так, в блоге «Мид Роисси» появилась ссылка на эту новость с подписью «Мерзкие твари и где они обитают».

Мерзкие твари и где они обитают: https://t.co/NQo9r2gCB6 — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) August 21, 2020

«Подвесить за ноги и расстреливать резиной всем желающим по очереди», «А стрельбу по министру обороны он не допустил?», «Власть Беларуси гласит устами Кремля. Все ЦУ от Плевого, из бункера», «Отличный министр и конкурсы интересные», «трибунал - расстрел!», «Министр обороны Беларуси, живущий за счет налогоплательщиков и его же работодателей, разрешил стрельбу по налогоплательщикам. Какой-то п***ц», «Ему давно пора обитать на скамейке в Гааге. Между Лукой и Караевым», – отвечают в комментариях.

Напомним, стало известно, чем обернется поражение Лукашенко для России.

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