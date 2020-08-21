Российский президент готов на все, чтобы не допустить краха белорусского коллеги

Массовые протесты в Беларуси и реакция на них России разбили миф о том, что Лукашенко и Путин – непримиримые враги

Если раньше многие утверждали, что Кремль заинтересован в уходе Александра Лукашенко, с которым никак не удается договориться о создании Союзного государства, а ЕС и США на его стороне, то вспыхнувшие после выборов массовые протесты в Беларуси показали истинные намерения России.

Какие именно, рассказал в блоге для «Главреда» известный украинский журналист Виталий Портников.

По его словам победа Лукашенко в противостоянии с собственным народом жизненно важна для Путина.

«Для Кремля важно, чтобы диктатор победил, а народ проиграл - а с поглощением Беларуси Путин разберётся потом. И это логично: любая народная победа ставит под сомнение будущее самого Путина, которому рано или поздно придется столкнуться с народным восстанием против своего коррумпированного и некомпетентного режима. Путину придется топить Россию в крови, и ему важно, чтобы до него это сделал Лукашенко. Чтобы постсоветским рабам было ясно: бунтовать против хозяев опасно и бесперспективно», – пишет Портников.

Журналист уверен, что ни по белорусскому, ни по украинскому вопросу достичь договоренностей с Путиным не удастся.

Если раньше в Киеве еще могли рассчитывать на какие-то решения по заморозке конфликта на Донбассе с помощью Макрона и Меркель, то теперь все внимание этих политиков Путин умело переключил на события в Беларуси, и в разговоре речи о войне в Украине даже не идет.

«Стороны занимают диаметрально противоположные позиции - а значит, будут стараться ослабить возможности друг друга. Так было и так будет. В Иране, Сирии, Украине, а теперь в Беларуси оказываются разными не интересы, а ценности. Западу важна демократия. Путину нужна власть. Запад не боится конкуренции. Для Путина конкуренция - это смерть», – подчеркивает Портников, добавив, что вот почему Путин так ненавидит Украину и почему он так боялся Майдана.

Он констатирует тот факт, что Украине не удастся пропетлять, а придется выбирать сторону и готовиться к противостоянию.

«Сопротивляться вовсе не потому, что договариваться плохо. А потому, что договориться не получится», – подчеркнул он.

Ранее мы писали о том, что на митингах в разных белорусских городах постоянно можно слышать уверения, что Майдан якобы не нужен жителям этой страны, что белорусы "другие", они не украинцы и смогут решить проблему с диктатором "мирным путем". К тому же, Майданом и его последствиями постоянно пугает соотечественников и сам Александр Лукашенко.

Напомним, Макрон предупредил Лукашенко об украинском сценарии.

Как сообщала Politeka, Гиркин предложил Лукашенко "помощь" и назвал Беларусь частью России.

Также Politeka писала, что у Лукашенко пригрозили признать Крым российским.