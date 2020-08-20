Белорусам без Майдана не просто победить, но и буквально не выжить

Как передает Politeka, такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в своем блоге.

По его словам, у Майдана есть две альтернативы - революция с силовым захватом власти, или же капитуляция, которая продлит агонию диктатуры.

"Оба эти сценария для Беларуси губительны, так как открывают возможности для российской оккупации и демонтажа даже тех хилых институтов государственности, которые возникли при Лукашенко. Вот почему белорусам без Майдана не просто не победить. Белорусам без Майдана не выжить", - написал Портников.

Он напомнил, что на митингах в разных белорусских городах постоянно можно слышать уверения, что Майдан якобы не нужен жителям этой страны, что белорусы "другие", они не украинцы и смогут решить проблему с диктатором "мирным путем". К тому же, Майданом и его последствиями постоянно пугает соотечественников и сам Александр Лукашенко.

"Но - то ли к сожалению для белорусов, то ли к счастью для Лукашенко - без Майдана никакой смены власти в Беларуси не произойдет", - уверен журналист.

При этом он отметил, что белорусские формы протеста на первый взгляд куда современнее украинских - митинги и забастовки. Однако, по его словам, такие протесты могут дать результаты в цивилизованном мире, к которому Беларусь никакого отношения сейчас не имеет.

"Какая ему (Лукашенко - ред.) разница, сколько людей ежедневно протестуют на улицах Минска и других городов Беларуси. Для него главное - контроль над институтами, а вовсе не выборы", - подчеркнул журналист.

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