В Беларуси автомобили, участвующие в автопробеге в поддержку Александра Лукашенко, выехали с территории воинской части
Об этом сообщает Polieka со ссылкой на NEXTA.
Так, Telegram-канал обнародовал видео, как с территории военной части выезжает колонна машин с белорусскими красно-зелеными флагами.
При этом некоторые автомобили были с военными номерными знаками черного цвета. Были и машины, на которых вообще отсутствовали номерные знаки.
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"Наша армия вынуждена вместо охраны рубежей советской отчизны... Кататься на тачках без номеров, имитируя "стихийные" автопробеги в поддержку диктатуры и насилия. Гляньте, как организованно колонна стартует прямо из воинской части! Орлы", - говорится в сообщении.
На видео можно заметить, что в колонне насчитывается несколько десятков машин, которые организованно выезжают из воинской части под одинаковыми флагами.
Ранее также сообщалось, что репетиция участников митинга в поддержку Александра Лукашенко попала на видео. На записи можно увидеть, как участники митинга, которых везут на акцию в поддержку Лукашенко на автобусе, учат кричалки вместе с координатором.
Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".
Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязанные...".