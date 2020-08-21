В Беларуси автомобили, участвующие в автопробеге в поддержку Александра Лукашенко, выехали с территории воинской части

Об этом сообщает Polieka со ссылкой на NEXTA.

Так, Telegram-канал обнародовал видео, как с территории военной части выезжает колонна машин с белорусскими красно-зелеными флагами.

При этом некоторые автомобили были с военными номерными знаками черного цвета. Были и машины, на которых вообще отсутствовали номерные знаки.

"Наша армия вынуждена вместо охраны рубежей советской отчизны... Кататься на тачках без номеров, имитируя "стихийные" автопробеги в поддержку диктатуры и насилия. Гляньте, как организованно колонна стартует прямо из воинской части! Орлы", - говорится в сообщении.

На видео можно заметить, что в колонне насчитывается несколько десятков машин, которые организованно выезжают из воинской части под одинаковыми флагами.

Ранее также сообщалось, что репетиция участников митинга в поддержку Александра Лукашенко попала на видео. На записи можно увидеть, как участники митинга, которых везут на акцию в поддержку Лукашенко на автобусе, учат кричалки вместе с координатором.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязанные...".