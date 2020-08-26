Украинский журналист Павел Казарин резко высказался об Александре Лукашенко на фоне протестов в Беларуси

По его словам, режим Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, в любом случае ждет крах. Этот сценарий неизбежен, независимо от того, сумеют ли победить протестующие против нынешней власти белорусы.

Такое мнение он озвучил на своем канале в Телеграм.

"Но только все это ровным счетом ничего не меняет. "Беларусь Лукашенко" уже закончилась – вне зависимости от того, как сложится дальше его собственная судьба. Если он уйдет – рухнет все, что он сооружал 26 лет. Если останется – оно рухнет тем более", - отметил эксперт.

Журналист напомнил, что последние два десятилетия вокруг Беларуси успел сформироваться свой собственный миф. Ведь эта страна стала настоящей меккой для просоветских людей, которые видели в ней образцовый осколок СССР – с "порядком", "чистотой" и государственным социализмом.

"Но этот миф изначально был лживым. Потому что все последние 26 лет Беларусь, фактически, жила за счет Москвы. Она была еще одним наростом на нефтегазовой трубе – и все ее благоденствие было искусственным и дотационным. Лукашенко успешно торговал суверенитетом страны, за который Москва была готова платить из собственного бюджета", – объяснил Казарин.

Вместе с тем, подчеркивает он, с точки зрения той самой Москвы, Лукашенко просил слишком много, а отдавал слишком мало. Так, он по условиям сделки легко продал и отдал России флаги, герб и язык, но до последнего упирался, когда вслед за символическим суверенитетом Москва требовала от него поступиться еще и экономическим.

"Лукашенко будет вынужден отдавать Москве долги. Если он удержится, то заплатить за это ему придется всем тем, что вызывало в просоветских обывателях восторг и умиление. Государственой монополией, плановой стабильностью и прочим советским наследством. Ему придется пустить в страну всех тех российских покупателей, которым он раз за разом отказывал в доступе к активам", – спрогнозировал журналист.

Напомним, Лукашенко пошел на жесткие меры, войска уже перебросили на границу.

Как сообщала Politeka, Лукашенко придумал, как отомстить неугодным белорусам: "В духе 1937-го года".

Также Politeka писала, что российские пропагандисты выпустили эпичный ролик о "воине света" Лукашенко.