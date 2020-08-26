В Минске власти начали устраивать провокации в жилых районах города

Об одном из таких случаев сообщается в Twitter белорусских новостей «Чай з варэннем».

«Группы молодых людей приезжают среди ночи, включают «Перемен», пьют, бьют бутылки. Вчера разрисовали машину бывшему ведущему Евгению Перлину. Жители квартала уже предложили скинуться на охрану района и на ремонт машины», – говорится в сообщении.

Тут же – фото провокаторов и автомобиля ведущего, на капоте которого нарисован красно-белый флаг.

Перлин был ведущим новостей и передачи «Макаёнка, 9» на канале «Беларусь 1», однако он уволился с работы, когда начались протесты. Что стало причиной такого решения, он объяснять не стал. Самое интересное, что он известен своей поддержкой провластных взглядов и этим привлекал внимание пользователей в соцсетях. В своих комментариях экс-ведущий нередко выражал одобрение действиям властей.

Тем не менее, инцидент с провокациями вызвал широкий резонанс, собрав десятки комментариев под публикацией.

«Все в лучших традициях НКВД-КГБ. Так они в 40-е годы поступали и в Украине. Только там резали и убивали людей под видом воинов УПА», «Так работают российские политтехнологи», «Ничего у них не поменялось еще с тех пор, как чекисты в 50-ых годах в форму УПА наряжались», «к белорусским силовичкам, похоже, приставили российского политтехнолога», «Оппозиции нужно организовываться в такие же группы, чтобы противостоять провокаторам. Их нужно ловить и записывать откровения для соцсетей. Клин клином вышибают», – отмечают пользователи.

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