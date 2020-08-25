Люди, які виїхали з Донбасу після початку війни, ризикують залишитися без житла, яке у них зосталося в окупованому регіоні

А все тому, що донецькі окупанти знову зацікавилися "безхазяйними" квартирами, передає Діалог.UA.

За інформацією журналістів видання, місцева "влада" вирішила провести інвентаризацію житла в Куйбишевському районі Донецька і перевірити ті квартири, де давно ніхто не живе. Відповідні оголошення вже з'явилися на під'їздах донецьких багатоповерхівок.

Текст свідчить про те, що 3 24 по 31 серпня "буде проведена інвентаризація вільних і кинутих квартир, а також квартир, що мають заборгованість по квартплаті і вивезенню ТПВ".

Таким чином, недалекий той час, коли колишні жителі Донецька, приїхавши перевірити залишене майно, можуть "випадково"» дізнатися, що тепер в їх квартирі проживає який-небудь «"доброволець".

Другий варіант – продаж "безхазяйного" житла. Хоч ринок нерухомості в окупованому місті сильно просів, трикімнатна квартира в Куйбишевському районі може принести ділкам від 10 до 15 тисяч доларів. Це рази в три менше, ніж до окупації, але за нинішніх часів і ця сума для "ДНР", - космічна.

Раніше ми писали про те, що в ОРДЛО шахтарі скаржаться на величезні борги по зарплатах, а також на те, що до них відносяться, як до сміття. Повідомлення про це заполонили всі місцеві пабліки.

Останньою краплею для обурення стало те, що "влада" пообіцяла підвищити зарплати вчителям. На думку шахтарів, їх робота на порядок складніша і небезпечніша, а платять їм за залишковим принципом, хоча саме вони нібито годують тих же бюджетників.

Нагадаємо, на Донбасі самоліквідувався друг Гіві.

Як повідомляла Politeka, окупований Донбас завалило сміттям.

Також Politeka писала, що возз'єднання з ОРДЛО відгукнеться Україні.