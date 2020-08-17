Защитники «русского мира» на Донбассе не выдерживают издевательств со стороны своего же командования и добровольно сдаются ВСУ

Об очередном таком случае сообщает издание «Диалог.UA». Снайпер «ЛНР» был задержан украинскими военными недалеко от линии разграничения.

Сепаратист добровольно сдался, пояснив свое решение «дезертировать» тем, что он не может больше выдерживать произвол и издевательства со стороны командиров.

При себе у боевика был военный билет «ЛНР», немного российских рублей и обезболивающее наркотического действия. Отмечается, что лекарство могло быть из российских аптечек, которые комплектуют препаратами, в составе которых есть наркотики.

Сепаратиста передали сотрудникам украинских спецслужб, которые проверят его искренность признаний и исключат попытку диверсии.

А вот «коллеге» боевика, который также решил сбежать из ОРДЛО в Украину, повезло куда меньше. Его историю в своем телеграмм-канале описал с помощью скрина блогер Фашик Донецкий.

Он опубликовал вырезанное из группы «Четкий Луганск» сообщение о том, как наказали бойца «ЛНР», решившего сдаться ВСУ.

«Возле населенного пункта Луганское была пресечена попытка самовольного оставления нашим военнослужащим места несения службы на ЛБС (линия боевого сопротивления, –прим. ред.) Военнослужащий Кулибаба Андрей Викторович не успел осуществить малодушный злой умысел. Прямым попаданием в шею беглец был остановлен «заградотрядом». Не все выдерживают этого напряжения, которое царит на передке. Как бы это черство и цинично не звучало – будет наукой всем остальным».

Напомним, боевики воспользовались перемирием ради продвижения, бойцы ВСУ забили тревогу.

Как сообщала Politeka, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры.

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