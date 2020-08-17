На оккупированной территории Донбасса появилась новая проблема-возникает все больше стихийных свалок

Как сообщает Politeka, об этом написала глава «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова на своей странице в соцсети.

Она подчеркнула, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО не знают, что делать с вывозом бытовых отходов, и сейчас число стихийных свалок стремительно растет. Заводов, которые занимаются переработкой мусора, в ОРДЛО нет, а мусорные полигоны заполнены на 90%. При этом Кремль категорически запретил своим администрациям вывозить мусор на территорию РФ.

Сейчас, по словам Ястребовой, на территории ОРДЛО функционируют 18 полигонов ТБО из 23. Общее количество полигонов твердых бытовых отходов на оккупированном Донбассе - 30, из них функционируют 23.

"В поиске решения данной проблемы, оккупационные администрации РФ стали прибегать к решению сжигания мусора прямо на свалках, что привело к пожарам лесополос в окрестностях полигонов", - написала она.

По оценкам экспертов, эксплуатируемые свалки в ОРДЛО и мусорные пожары создают проблемы экологического характера, поскольку они существуют в условиях несоблюдения каких-либо мер безопасности и могут вызвать масштабные загрязнения окружающей среды.

Ястребова также сообщила о случаях пожаров на полигонах ТБО:

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