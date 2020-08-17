Захисники "руського миру" на Донбасі не витримують знущань з боку свого ж командування і добровільно здаються ЗСУ

Про черговий такий випадок повідомляє видання «Діалог.UA». Снайпер "ЛНР" був затриманий українськими військовими недалеко від лінії розмежування.

Сепаратист добровільно здався, пояснивши своє рішення "дезертирувати" тим, що не він може більше витримувати свавілля і знущання з боку командирів.

При собі у бойовика був військовий квиток "ЛНР", трохи російських рублів і знеболююче наркотичної дії. Відзначається, що ліки могли бути з російських аптечок, які комплектують препаратами, у складі котрих є наркотики.

Сепаратиста передали співробітникам українських спецслужб, які перевірять його на щирість зізнань і виключать спробу диверсії.

А ось "колезі" бойовика, який також вирішив втекти з ОРДЛО в Україну, пощастило куди менше. Його історію у своєму телеграм-каналі описав за допомогою скріна блогер Фашик Донецький.

Він опублікував вирізане з групи «Чіткий Луганськ» повідомлення про те, як покарали бійця «ЛНР», котрий вирішив здатися ЗСУ.

"Біля населеного пункту Луганське була припинена спроба самовільного залишення нашим військовослужбовцям місця несення служби на ЛБС (лінія бойового спротиву, - прим. ред.) військовослужбовець Кулібаба Андрій Вікторович не встиг здійснити малодушний злий умисел. Прямим попаданням в шию втікач був зупинений "заградзагоном". Не всі витримують цю напругу, яка панує на передку. Як би це черство і цинічно не звучало – буде наукою всім іншим".

Нагадаємо, бойовики скористалися перемир'ям заради просування, бійці ЗСУ забили на сполох.

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