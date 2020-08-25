Люди, уехавшие с Донбасса после начала войны, рискуют оказаться без жилья, которое у них осталось в оккупированном регионе

А все потому, что донецкие оккупанты снова заинтересовались «бесхозными» квартирами, передает Диалог.UA.

По информации журналистов издания, местные «власти» решили провести инвентаризацию жилья в Куйбышевском районе Донецка и проверить те квартиры, где давно никто не живет. Соответствующие объявления уже появились на подъездах донецких многоэтажек.

Текст гласит о том, что с 24 по 31 августа «будет проведена инвентаризация свободных и брошенных квартир, а также квартир, имеющих задолженность по квартплате и вывозу ТБО».

Таким образом, недалек тот час, когда бывшие жители Донецка, приехав проверить оставленное имущество, могут «случайно» узнать, что теперь в их квартире проживает какой-нибудь «доброволец».

Второй вариант – продажа «бесхозного» жилья. Хоть рынок недвижимости в оккупированном городе сильно просел, трехкомнатная квартира в Куйбышевском районе может принести дельцам от 10 до 15 тысяч долларов. Это раза в три меньше, чем до оккупации, но по нынешним временам и эта сумма для «ДНР», – космическая.

Ранее мы писали о том, что в ОРДЛО шахтеры жалуются на огромные долги по зарплатам, а также на то, что к ним относятся, как к мусору. Сообщения об этом заполонили все местные паблики.

Последней каплей для возмущения стало то, что «власти» пообещали повысить зарплаты учителям. По мнению шахтеров, их работа на порядок сложнее и опаснее, а платят им по остаточному принципу, хотя именно они якобы кормят тех же бюджетников.

Напомним, на Донбассе самоликвидировался друг Гиви.

Как сообщала Politeka, оккупированный Донбасс завалило мусором.

Также Politeka писала, что воссоединение с ОРДЛО аукнется Украине.