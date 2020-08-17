Андрей Пионтковский, комментируя эскалацию ситуации на Донбассе, обратил внимание на один важный нюанс

Российский политолог отметил, что обострение идет со стороны Российской Федерации, и это инструмент, который Кремль использует для того, чтобы давить на Киев.

Такое мнение он озвучил в интервью для Апостроф.

Пионтковский напомнил, что Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал украинцам мир на Донбассе. Ему поверили 73 процента избирателей.

"Эти люди на президентских выборах действительно голосовали за мир. Между тем в Москве воспринимают мир на Донбассе по-своему - присоединением Украины к ОРДЛО", - предупредил эксперт.

Он напомнил, что в Кремле хотят, чтобы Киев отвел с войска с линии разграничения, и открыл двум армейским корпусам самопровозглашенных республик путь в Украину. Кроме того, главная цель так называемых республик "Л/ДНР" прописана в их "Конституции".

"Не стоит забывать, что в "Конституции" самопровозглашенных республик обозначена их главная цель - расширение территории ОРДЛО до административных границ Луганской и Донецкой областей. Россия будет убивать украинцев на Донбассе до тех пор, пока Зеленский окончательно не согласиться принять все условия Кремля", - резюмировал российский политолог.

Напомним, что Пионтковский рассказал, что разрушило планы Путина по Украине.

Как сообщала Politeka, Пионтковский высказался об ультиматуме Кремля.

Также Politeka писала, что Андрей Пионтковский рассказал, чем обернется присоединение к ОРДЛО.