Президент Росії Володимир Путін не може реалізувати свої плани по Україні через кризу

Про це російський політолог Андрій Піонтковський розповів в інтерв'ю виданню "Апостроф", передає Politeka.net.

Експерт зауважив, що в Росії вже є ознаки неповинования до Володимира Путіна з боку правлячої верхівки. Поки вони ще незначні, але вже вказують на втому і втрату вождем авторитету.

"найстрашніше – це людина все частіше стає смішним. Це особливо небезпечно для диктатора", - підкреслив Він.

Політолог звернув увагу, що росіяни незадоволені останніми діями Володимира Путіна щодо Дня перемоги. Так президент РФ вирішив випустити громадян на парад, незважаючи на небезпечну обстановку.

"Людям ясно, що людина жене народ на парад в таке складне епідеміологічний час і фактично здійснює людське жертвоприношення заради своєї примхи. Победобесие переростає в путинобесие", - зазначив експерт.

Андрій Піонтковський додав, що закриті дослідження показують різке падіння рейтингу Путіна, який зараз становить близько 17%. За словами експерта - це "політичний нуль", адже завжди є невелика кількість людей, готових підтримати будь-якого політика. Сам же Путін орієнтується не на думку народу, а на еліту. Невдоволення останньої викличе провал в конфлікті з Україною.

"Коли це буде наростати, то виникне реальна небезпека втрати влади. Криза навколо опорних планів Путіна щодо подальшої військової ескалації в Україні. У Путіна дуже особисте ставлення до України. До свого останнього подиху у владі, в житті він завжди буде прагнути знищити українську державу. Та він і не визнає існування українського народу. Він вважає, що "ми один народ" і що "українство" – це хвороба головного мозку і так далі", - заявив Він. – "Але зараз у США склався двопартійний консенсус дуже жорсткого ставлення до путінського режиму і максимальної підтримки України".

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