Президент России Владимир Путин не может реализовать свои планы по Украине из-за кризиса

Об этом российский политолог Андрей Пионтковский рассказал в интервью изданию "Апостроф", передает Politeka.net.

Эксперт заметил, что в России уже есть признаки неповинования к Владимиру Путину со стороны правящей верхушки. Пока они еще незначительны, но уже указывают на усталость и потерю вождем авторитета.

"Самое страшное – этот человек все чаще становится смешным. Это особенно опасно для диктатора", - подчеркнул Пионтковский.

Политолог обратил внимание, что россияне недовольны последними действиями Владимира Путина относительно Дня победы. Так президент РФ решил выпустить граждан на парад, невзирая на опасную обстановку.

"Людям ясно, что человек гонит народ на парад в такое сложное эпидемиологическое время и фактически совершает человеческое жертвоприношение ради своей прихоти. Победобесие перерастает в путинобесие", - отметил эксперт.

Андрей Пионтковский добавил, что закрытые исследования показывают резкое падение рейтинга Путина, который сейчас составляет около 17%. По словам эксперта - это "политический ноль", ведь всегда есть небольшое количество людей, готовых поддержать любого политика. Сам же Путин ориентируется не на мнение народа, а на элиту. Недовольство последней вызовет провал в конфликте с Украиной.

"Когда это будет нарастать, то возникнет реальная опасность потери власти. Кризис вокруг упорных планов Путина относительно дальнейшей военной эскалации в Украине. У Путина очень личное отношение к Украине. До своего последнего вздоха во власти, в жизни он всегда будет стремиться уничтожить украинское государство. Да он и не признает существование украинского народа. Он считает, что "мы один народ" и что "украинство" – это болезнь головного мозга и так далее", - заявил Пионтковский. – "Но сейчас в США сложился двухпартийный консенсус очень жесткого отношения к путинскому режиму и максимальной поддержки Украины".

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