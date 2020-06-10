Писатель Виталий Капранов мощно высказался об украинском языке

По его словам, в Украине в условиях конфликта с Россией украинский язык играет роль метки "свой-чужой".

Такое мнение он высказал 2019 года для журналистов издания Обозреватель.

"Мы наконец поняли, что Украина – это не только территория, огражденная забором. Украина – в головах. Украина – это информационное пространство, метка свой-чужой", – отметил Капранов.

Писатель привел пример, объяснив, что имеет в виду, когда говорит о метке "свой-чужой".

"Как нам на фронте говорили – лежит раненый боец в состоянии шока, ничего не видит. У него в руках граната и автомат. И все болит. К нему ползет санитар. Есть два варианта, как к нему обратиться. Если (на русском – ред.) "братишка, потерпи, я сейчас приду, я сейчас доползу" – можно получить и гранату в ответ. А если обратиться (на украинском – ред.) – это элементарная метка свой-чужой", – пояснил он.

Как подчеркнул писатель, "вопрос свой-чужой на самом деле главный". Также Капранов отметил, что сегодня многие русскоязычные украинцы переходят на украинский язык вместе со своими детьми.

"А язык – это вопрос свой или чужой. Сейчас, когда война на Донбассе его обостряет, то все разговоры, что "в Швейцарии в каждом кантоне свой язык", "в Сингапуре четрые языка", " в Финляндии два" и так далее – уже не такие актуальные. Мы от абстрактных вещей переходим к конкретным", – заявил он.

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