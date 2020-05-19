Російський режисер Юрій Гримов висловився про війну на Донбасі

Так, він вважає, що українсько-російський конфлікт на Донбасі скоро не закінчиться. На його думку, цей період в історії можна вважати найбільшою ганьбою.

Про це він розповів 2016 в інтерв'ю виданню Сьогодні.

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"Мені дуже прикро, що сьогодні конфлікт з Україною вже більше, ніж політичний: це вже конфлікт між росіянами та українцями. Для мене це — велике горе. І я вважаю, що подія — це дурість. Впевнений, ми (Україна і Росія прим. ред.) дуже довго не помиримося, і кажу про це з величезним жалем. Люди затамували один на одного злість, але цього не повинно бути. Незабаром конфлікт з Україною це буде згадуватися як найбільший ганьба всього цього періоду нашої (російської прим.ред.) історії", - підкреслив він.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Віталій Манський не побоявся розкритикувати президента РФ Володимира Путіна.

російські військові, бойовики, донбас

Так, він вважає, що президент РФ Володимир Путін вже не є людиною і не має влади.

"Путін вже не людина, а так сказати, з плоті і крові. Це якийсь дракон. Шварцевский дракон, якого навіть Путін сам персонально перемогти не може. Тобто в принципі в Путіна вже як такого, на мій погляд, влади немає", - сказав він.

Режисер впевнений, що одного разу Путін прокинеться і зрозуміє, як він зробив багато помилок, але буде пізно.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

Як повідомляла Politeka, Невзоров вивів на чисту воду брехуна Путіна.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.