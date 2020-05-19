Російський режисер Юрій Гримов висловився про війну на Донбасі

Так, він вважає, що українсько-російський конфлікт на Донбасі скоро не закінчиться. На його думку, цей період в історії можна вважати найбільшою ганьбою.

Про це він розповів 2016 в інтерв'ю виданню Сьогодні.

"Мені дуже прикро, що сьогодні конфлікт з Україною вже більше, ніж політичний: це вже конфлікт між росіянами та українцями. Для мене це — велике горе. І я вважаю, що подія — це дурість. Впевнений, ми (Україна і Росія прим. ред.) дуже довго не помиримося, і кажу про це з величезним жалем. Люди затамували один на одного злість, але цього не повинно бути. Незабаром конфлікт з Україною це буде згадуватися як найбільший ганьба всього цього періоду нашої (російської прим.ред.) історії", - підкреслив він.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Віталій Манський не побоявся розкритикувати президента РФ Володимира Путіна.

Так, він вважає, що президент РФ Володимир Путін вже не є людиною і не має влади.

"Путін вже не людина, а так сказати, з плоті і крові. Це якийсь дракон. Шварцевский дракон, якого навіть Путін сам персонально перемогти не може. Тобто в принципі в Путіна вже як такого, на мій погляд, влади немає", - сказав він.

Режисер впевнений, що одного разу Путін прокинеться і зрозуміє, як він зробив багато помилок, але буде пізно.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

Як повідомляла Politeka, Невзоров вивів на чисту воду брехуна Путіна.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.