Российский режиссер Юрий Грымов высказался о войне на Донбассе

Так, он считает, что украинско-российский конфликт на Донбассе скоро не закончится. По его мнению, этот период в истории можно считать самым большим позором.

Об этом он рассказал 2016 в интервью изданию Сегодня.

"Мне очень обидно, что сегодня конфликт с Украиной уже больше, чем политический: это уже конфликт между русскими и украинцами. Для меня это — большое горе. И я считаю, что произошедшее — это глупость. Уверен, мы (Украина и Россия прим. ред.) очень долго не помиримся, и говорю об этом с огромным сожалением. Люди затаили друг на друга злобу, но этого не должно быть. Вскоре конфликт с Украиной будет вспоминаться как самый большой позор всего этого периода нашей (российской прим.ред.) истории", - подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина.

Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Режиссер уверен, что однажды Путин проснется и поймет, как много ошибок он совершил, но будет поздно.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.