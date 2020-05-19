Российский режиссер Юрий Грымов высказался о войне на Донбассе

Так, он считает, что украинско-российский конфликт на Донбассе скоро не закончится. По его мнению, этот период в истории можно считать самым большим позором.

Об этом он рассказал 2016 в интервью изданию Сегодня.

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"Мне очень обидно, что сегодня конфликт с Украиной уже больше, чем политический: это уже конфликт между русскими и украинцами. Для меня это — большое горе. И я считаю, что произошедшее — это глупость. Уверен, мы (Украина и Россия прим. ред.) очень долго не помиримся, и говорю об этом с огромным сожалением. Люди затаили друг на друга злобу, но этого не должно быть. Вскоре конфликт с Украиной будет вспоминаться как самый большой позор всего этого периода нашей (российской прим.ред.) истории", - подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина.

российские военные, боевики, донбасс

Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Режиссер уверен, что однажды Путин проснется и поймет, как много ошибок он совершил, но будет поздно.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.