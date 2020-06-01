Український режисер Сергій Перехрест висловився про конфлікт України і Росії

Так, він вважає, що головна біда Російської Федерації полягає в імперській ідеології і в постійних маячних заявах про Україну. У той самий момент біда України в тому, що ніхто в нашій країні не може дати гідну відповідь РФ, вважаючи за краще тихо виносити образи в свою сторону.

Таку думку режисер озвучив в 2016 році для журналістів видання Обозреватель.

"У Росії головна біда – в цій імперській ідеології, у заявах "ви не країна" і в маячні, яку вони несуть. А у України… У тому й біда, що ми і слів-то ще не можемо знайти. Добре робимо – говоримо погано. Але все одно ми відчуваємо винятковість своєї ролі в історії. Це неможливо довести – це можна відчувати, або не відчувати. Ми бачимо цей Молох. Ми знаємо, що його (Росію прим.ред.) треба знищити. Щоб хоч діти наші не стикалися з нею. Треба проблему цю вже закрити – скільки вже можна тягнути!", - зазначив він.

За його словами, саме відчуття "обраності" в Україні і Росії приводить до постійних сутичок двох держав.

"І це відчуття обраності з обох боків – у поляків і євреїв, в України і Росії – призводить до лобовим зіткненням. Так, ні ідеально гарних, або цілком поганих. І цю суть і має витягувати назовні мистецтво: література, музика, театр… Так, в Україні донецьких ніхто не мучив. Ніхто не забороняв їм розмовляти російською мовою. Це спекуляції", - резюмував він.

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