Украинский режиссер Сергей Перекрест высказался о конфликте Украины и России

Так, он считает, что главная беда Российской Федерации состоит в имперской идеологии и в постоянных бредовых заявлениях об Украине. В тот же самый момент беда Украины в том, что никто в нашей стране не может дать достойный ответ РФ, предпочитая тихо выносить оскорбления в свою сторону.

Такое мнение режиссер озвучил в 2016 году для журналистов издания Обозреватель.

"У России главная беда – в этой имперской идеологии, в заявлениях "вы не страна" и в прочем бреде, который они несут. А у Украины… В том и беда, что мы и слов-то еще не можем найти. Хорошо делаем – говорим плохо. Но все равно мы чувствуем исключительность своей роли в истории. Это невозможно доказать – это можно либо чувствовать, либо не чувствовать. Мы видим этот Молох. Мы знаем, что ее (Россию прим.ред.) надо сокрушить. Чтобы хоть дети наши не сталкивались с ней. Надо проблему эту уже закрыть – сколько уже тянуть можно!", - отметил он.

По его словам, именно ощущение "избранности" в Украине и России приводит к постоянным столкновениям двух государств.

"И это ощущение избранности с обеих сторон – у поляков и евреев, у Украины и России – приводит к лобовым столкновениям. Да, нет идеально хороших или абсолютно плохих. И эту суть и должно вытаскивать наружу искусство: литература, музыка, театр… Да, в Украине донецких никто не мучил. Никто не запрещал им разговаривать на русском языке. Это спекуляции", - резюмировал он.

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