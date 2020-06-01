Режисер Олександр Міндадзе висловився про російських зірок, які підтримують анексію Криму

Так, він вважає, що зірки російського шоу-бізнесу підтримують анексію Криму через піар, а також з корисливих мотивів.

Таку думку 2016 року він озвучив в інтерв'ю виданню Собеседник.

"По-перше, кримнаш в середовищі так званої творчої інтелігенції Росії у величезній мірі користь, значною - піар: людей, щиро в цьому переконаних, я зустрічав одиниці", - сказав він.

На його думку причина в тому, що багато людей перебувають в "передсмертному, або предкатастрофічному стані" коли вже нікого ніщо не турбує - самому б вижити.

"По-друге, я добре пам'ятаю, як ми виходили з V з'їзду кінематографістів, де вітійствовали наші майбутні лідери, де фронтовик Борис Васильєв крикнув: "Ні кроку назад!" - і нас зустрічала юрба колег: ну що, ну як?! Сьогодні я цей натовп не можу уявити ні на якому з'їзді, і справа не в страху - немає особливого страху... і не в прикормленности - немає вже таких грошей, щоб всіх прикормити", - додав Міндадзе.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Віталій Манський не побоявся розкритикувати президента РФ Володимира Путіна. Так, він вважає, що президент РФ Володимир Путін вже не є людиною і не має влади.

"Путін вже не людина, а так сказати, з плоті і крові. Це якийсь дракон. Шварцевський дракон, якого навіть Путін сам персонально перемогти не може. Тобто в принципі в Путіна вже як такого, на мій погляд, влади немає", - сказав він.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

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